В Удмуртии задержали расплачивающегося поддельными деньгами мошенника

В Удмуртии сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Перми, который скупал телефоны на поддельные деньги Фото: Ирина БУРЦЕВА

В Удмуртии сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Перми, который скупал телефоны на поддельные деньги. Он использовал купюры в 5000 тыс рублей.

В ходе расследования было установлено, что парень находил смартфоны на сайтах объявлений. С владельцами он расплачивался ненастоящими купюрами, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Обманутые продавцы, обнаружив подделку, обращались в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов провели экспертизу изъятых 5-тысячных купюр, в результате которой выяснилось, что это подделки. Сейчас установлено 5 случаев мошенничества подозреваемого. Его причастность к другим аналогичным преступлениям проверяется.

Ранее судимый житель Перми сейчас находится под стражей. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит срок до 8 лет.

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