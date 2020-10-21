1,5 миллиарда рублей выделили на поддержку безработных в Удмуртии

15 414 жителей получают пособие по безработице в Удмуртии Фото: Константин ИВШИН

В Удмуртии на поддержку безработных выделили 1,5 млрд рублей. На данный момент в нашей республике пособие получают 15 414 жителей.

Напомним, с сентября 2020 года ввели новые меры по содействию занятости граждан, на которые выдели 60,3 млн рублей. Республика организует общественные работы. А также существует временное трудоустройство для работников, которых могут уволить.

Сейчас безработные могут обратиться в органы социальной защиты и получить поддержку с трудоустройством. Ещё одним вариантом для лишившихся работы жителей становится переобучение на другую профессию в рамках социального контракта. Воспользоваться этими услугами можно до конца 2020 года.

При этом имеется как минимум 17 тыс. вакансий в региональной вкладке портала «Работа в России», сообщает пресс-служба правительства республики.

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