В Удмуртии произошло тройное столкновение машин с участием грузовика Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

20 октября на 137 км автодороги «Подъезд к г. Пермь от автомобильной дороги М-7 «Волга» случилось столкновение сразу трех автомобилей.

34-летняя женщина за рулем Lada Granta врезалась в стоящий автомобиль Lifan. От удара машину сдвинуло с места, и она ударилась в стоящий перед ней грузовик.

В результате виновница ДТП получила травмы, сообщает 1 отдел УГИБДД по УР. В настоящий момент по факту аварии проводится проверка.

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