Нарушения в производстве и продаже молочной продукции выявили в Удмуртии Фото: Амир Закиров

С начала 2020 года Роспотребнадзор Удмуртии провёл проверку 117 предприятий, которые производят и продают молочную продукцию. Несоответствия нормам были выявлены на 26 из них.

Основными видами нарушений были названы несоблюдение сроков и условий хранения и продажа недоброкачественной и фальсифицированной продукции. Всего в лаборатории для исследования отправили более двух тысяч проб молока и молочной продукции.

На данный момент по составленным протоколам вынесли 16 административных постановлений. В сумме предприятия республики были оштрафованы на сумму более 757,7 тысяч рублей. Также специалисты изъяли 11,94 кг молочных продуктов.

Пресс-служба Роспотребнадзора по УР отмечает, что среди производимой продукции была и та, что отправлялась в детские учреждения и больницы.

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