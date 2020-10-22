Экс-глава одного из районов Удмуртии предстанет перед судом Фото: pixabay.com

Экс-глава Красногорского района Удмуртии предстанет перед судом. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и нарушении режима особо охраняемых природных территорий.

Уголовное дело против бывшего главы расследовал Игринский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Удмуртской Республике. Они собрали достаточную доказательную базу вины подозреваемого и направили дело в суд.

Напоминаем, экс-глава Красногорского района незаконно издал постановление, которое разрешало некой коммерческой организации использовать песок, который находился на особо охраняемой природной территории. Это были земли государственного природного комплексного заказника «Салинский». Там запрещены любые работы, связанные с недрами.

Предприятие начало добычу песка в декабря 2019 года. Ущерб, который был нанесён недрам, среде обитания животных, охотничьим ресурсам и сельскохозяйственным землям оценили более чем 24 млн. руб.

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