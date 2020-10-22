50 новых аппаратов ИВЛ появятся в больницах Удмуртии Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

50 новых передвижных аппаратов искусственной вентиляции лёгких появилось в Удмуртии 17 октября. Они начнут свою работу в самых крупных ковид-центрах республики.

А точнее, новая техника появится в Республиканской инфекционной клинической больнице и Городских клинических больницах № 2, № 6 и № 8 в Ижевске. Также аппарат направили в Завьяловскую районную больницу.

Два ИВЛ получил роддом №5. Там принимают беременных с положительным тестом на COVID-19.

А ещё оборудование появится в реанимациях.

Пресс-центр правительства республики отмечает, что ковид-центры получат дополнительные 26 832 упаковок лекарств. Сейчас объём запаса препаратов для пациентов составляет 349 600 пачек. Он рассчитан на ближайшие 35 дней.

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