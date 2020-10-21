Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 21 октября 2020 года: 120 новых случаев заболевания и штрафы за отсутствие тестов на COVID-19 Фото: pixabay.com

На утро 21 октября в Удмуртии зарегистрировали 120 новых положительных тестов. 129 человека вылечились. Двое пациентов, к сожалению, скончались.

3 868 тестов проверили за последние сутки в республике. За весь период было проведено 458 096 исследований.

Всего на 21 октября в республике 7 765 зарегистрированных случаев заболевания.

Карту распространения вируса по районам можно посмотреть по ссылке.

В начала августа из поездок вернулось более 7900 жителей Удмуртии. 321 человек не предоставил результаты о тестировании. Против них завели административные дела и они могут заплатить штрафы. Результаты тестов нужно предоставить в течение трех дней со дня прибытия К тому же теперь результаты тестов на коронавирус можно будет получить за 48 часов. К тестированию на коронавирусную инфекцию подключат дополнительные лаборатории, в том числе и из соседних регионов.

Если вдруг ваш тест окажется положительным, вы можете обратиться в специально организованный колл-центр. Сейчас там работает 17 врачей и 6 волонтеров-медиков. Но на этой неделе к ним присоединятся ещё 10 специалистов.