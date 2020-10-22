В Ижевске ограничат движение по железнодорожным переездам

Фото: Министерство транспорта УР
22 и 28 октября движение машин через два железнодорожных переезда в Ижевске будет временно ограничено. Сотрудники служб проведут там ремонтные работы.
С 9 вечера 22 октября до 6 утра следующего дня будет перекрыт железнодорожный переезд 142 км на улице Азина.
А в ночь с 28 на 29 октября в тоже время пройдёт ремонт переезда 140 км на улице Телегина.
Во время обновления объектов машины смогут проезжать через переезд только по одной полосе. Движение автомобилей будут организовывать регулировщики, сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.
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