В Ижевске ограничат движение по железнодорожным переездам

Фото: Министерство транспорта УР

22 и 28 октября движение машин через два железнодорожных переезда в Ижевске будет временно ограничено. Сотрудники служб проведут там ремонтные работы.

С 9 вечера 22 октября до 6 утра следующего дня будет перекрыт железнодорожный переезд 142 км на улице Азина.

А в ночь с 28 на 29 октября в тоже время пройдёт ремонт переезда 140 км на улице Телегина.

Во время обновления объектов машины смогут проезжать через переезд только по одной полосе. Движение автомобилей будут организовывать регулировщики, сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Двое мужчин в Удмуртии погибли в пожаре