В Ижевске пройдёт субботник в Берёзовой роще Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Жителей Ижевска приглашают принять участие в субботнике. 24 октября в Берёзовой роще будет организован сбор мусора в прибрежной зоне речки Карлутки.

Старт акции запланирован на 10 утра. Сбор участников состоится около памятника «Козы».

Перчатки, маски и мешки для мусора всем желающим выдадут организаторы, сообщают «Парки Ижевска» в социальных сетях. Жителей просят взять с собой только бодрое настроение.

Также в скором времени в Берёзовой роще планируют начать восстановление родника, об этом сообщает пресс-служба администрации города. Помочь в этом деле сможет каждый.

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