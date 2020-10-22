Более тысячи новых медицинских аппаратов поступило в Удмуртию Фото: Архив «КП» в Ижевске

В 2020 году в республику поступило более 1 тыс медицинских аппаратов. В их число входят 50 передвижных аппаратов ИВЛ, о которых мы уже писали. Также в больницах города и районов Удмуртии появятся 342 монитора пациента, 14 электрокардиографов, 4 томографа, 12 аппаратов УЗИ, и другое диагностическое оборудование.

Несколько единиц медицинской техники было выделено в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Отмечается, что в медкабинетах, куда поставят новую технику, проведут ремонт. Так в Глазовской межрайонной больнице уже началось обновление кабинетов КТ и рентгенодиагностики. Там появятся новая система компьютерной томографии и рентгеновский цифровой комплекса. До конца октября новый рентгеновский кабинет с техникой появится в Увинской районной больнице.

-В связи с невозможностью оперативно решить вопрос со сложным ремонт КТ в Сарапуле, я принял решение о закупке дополнительного аппарата КТ Сарапульскую больницу, - сообщает глава республики Александр Бречалов.

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