Трогательная и печальная история: на водоеме рядом с Ижевском селезня с перебитым крылом пытаются спасти жители

Эта парочка до сих пор находится на пруду. Но скоро наступят холода и что делать с птицами - не понятно Фото: личный архив героев

Трогательная история разворачивается на одном из водоемов около Ижевска. на 14 км Воткинского Шоссе рядом с домом 14б в небольшом пруду плавают утка и селезень с перебитым крылом. Все их сородичи давно улетели. А эта парочка до сих пор находится там. Неравнодушные жители подкармливают птиц. Но скоро наступят холода и что делать с птицами - не понятно.

Сообщение с призывом о помощи ижевчанка Ирина Гараева разместила 21 октября на странице семейного зверинца спасенных животных «КОВЧЕГ» в социальных сетях.

История птиц началась летом 2020 года. В небольшом водоёме рядом со своей работой Ирина и её коллеги заметили утиное семейство. Они решили их подкармливать.

-Однажды выйдя на берег к пруду, увидели, что какой-то зверь тащит утенка под воду. Мама-утка пыталась спасти своего ребёнка. Ей это удалось. Только крыло птенца было повреждено. Это было заметно, ведь он совсем им не пользовался, оно просто болталось в воде, - рассказывает Ирина.

Тогда стало понятно, что с наступлением холодов птица не сможет улететь вместе со своими сородичами. Ирина забила тревогу. Позвонила в зоопарк, чтобы животных забрали. Но там отказали. Предложили телефон веторганизации, но и там сказали, что помочь не смогут.

Женщина даже нашла передержку для птиц до весны. У ее коллеги в загородном доме живёт стайка. Теперь птиц нужно как-то поймать. Это сделать пытались несколько раз. Утка и селезень, конечно, подплывают близко, когда их начинают кормить. Но на берег к людям не выходят.

За советом «Комсомолка» обратилась к орнитологу Ольге Ежовой.

-Поймать птицу можно будет только, когда на воде образуется лёд. По льду его нужно успеть отловить до собак и лис, - предупреждает Ольга.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Более тысячи новых медицинских аппаратов поступило в Удмуртию