К 1 ноября дорожные службы Ижевска подготовятся к снегопадам на 100%м

В этом году купили 6 новых тракторов и лаповый погрузчик Фото: Анастасия Захарова

Дорожные службы показали и рассказали журналистам, как город будут убирать зимой. Улицы продолжат чистить с помощью нового реагента, который впервые опробовали в 2019.

— В прошлом году мы в 20 раз снизили использование песко-соляной смеси. Это помогло уменьшить количество пылевых бурь, снизить расходы на расчистку ливневок и предотвратить вертикальный рост газонов. В этом году мы тоже будем использовать песок только в частном секторе, на подъемах и спусках, — рассказал Сергей Губарев, начальник Службы благоустройства и дорожного хозяйства.

Он отметил, что к «Бионорду» нет никаких нареканий.

Комбинированные дорожные машины сейчас перестраивают с летнего режима работы на зимний Фото: Анастасия Захарова

В этом году власти закупили новую дорожную технику. Всего у четырех подрядчиков 250 единиц техники, из них 15 купили в прошлом и в этом году. Среди новой техники — шесть универсальных тракторов. Также за два года в городе появилось два лаповых погрузчика, которые называют «тещиной рукой». Один из них отремонтировали в прошлом году и выпустили на улицы. В этом году купили совершенно новый. Он может вывозить до 350 кубических метров снега в час.

— Производительность нового лапового погрузчика в 2,5 раза выше, чем у старой машины. Это позволит нам оперативнее убирать снег. Новую технику поставим работать в центральный квадрат, — говорит Андрей Палладин, директор МУП «ДРЭУ».

Лаповые погрузчики будут работать на два звена. На каждом будет по снегопогрузчику, грейдеру, около шести самосвалов и трактор.

Фото: Анастасия Захарова

Всю технику на 100% подготовят к снегопадам к 1 ноября. Сейчас готовность дорожных служб составляет 70%. Подрядчикам осталось только переоборудовать комбинированные дорожные машины (КДМ) с летнего режима уборки на зимний.

Кстати, в прошлом году мы рассказывали о закулисье уборки снега.

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