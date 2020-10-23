123 новых случая коронавирусной инфекции зарегистрировано в Удмуртии
Фото: Амир Закиров
На утро 23 октября в республике зарегистрировали еще 123 зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртии.
Выздоровели 143 человека. 3 человека скончались. Мужчинам было 86 и 75 лет, а женщине - 82 года.
За все время в общей сложности в Удмуртии заболело 8 013 человек. 5 827 человек выздоровели. 141 пациент скончался.
5 154 теста было сделано за последние сутки. За все время провели уже 468 395 исследований на коронавирус.
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