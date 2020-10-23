Есть вопрос: почему убрали камеры на перекрестке улиц 40 лет Победы и Ленина в Ижевске?

Камеры с перекрестка перенесли в другие точки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На перекрестке улиц 40 лет Победы и Ленина уже давно убрали камеры. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM, 12+) рассказал ижевчанин Андрей.

— Это очень важный перекресток, — отметил житель города.

Главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства Марат Чемалтынов отметил в прямом эфире, что камеры не просто убрали, а перенесли в другие точки.

— Камеры были перенесены, на их место будут установлены другие камеры фото- и видеофиксации, — отметил специалист.

Полностью прослушать эфир можно по ссылке.

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