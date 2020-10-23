Молодой парень до смерти забил пожилого инвалида тростью в Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

19 октября 2020 года в Можге 20-летний парень до смерти забил 66-летнего мужчину палкой. Полиции удалось найти подозреваемого и на следующий день он был задержан.

Напоминаем, страшное событие произошло в доме пенсионера. В тот вечер у него собралась большая компания. Они выпивали. Между парнем и мужчиной произошла ссора, причины которой не установлены. В порыве гнева молодой человек набросился на пожилого инвалида. От ударов 66-летний житель Можги скончался.

После этого подозреваемый решил скрыть преступление, замести следы и избавился от трости, которой избивал пенсионера.

Но тело нашли. Сейчас следователями ведется осмотр места происшествия, допрос свидетелей. Также назначена судмедэкспертиза.

Против ранее судимого молодого человека, вскоре будет выдвинуто обвинение.

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