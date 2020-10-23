Пожар случился в одном из фельдшерско-акушерских пунктов в Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

22 октября в деревне Мишкино Граховского района республики случился пожар в фельдшерско-акушерском пункте. Пожарных вызвали местные жители.

Спасатели были на месте уже через 8 минут после звонка. Пожар удалось потушить за 40 минут. В тушении приняли участие тридцать человек и 13 единиц противопожарной техники.

Во время возгорания пациентов и врачей внутри не было. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по УР.

Сейчас выясняются причины случившегося пожара.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Молодой парень до смерти забил пожилого инвалида тростью в Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.