585 млн выделили на закупку льготных лекарств в Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

Из бюджета Удмуртской Республики выделили 585 млн рублей на закупку новых лекарств. Отмечается, что эти деньги будут направлены на препараты для диабетиков, астматиков, эпилептиков, пациентов с инфарктом миокарда, ревматологическими и онкологическими заболеваниями.

Также жители Удмуртии смогут получать рецепты на льготные лекарства на 3 или 6 месяцев. Сейчас препараты получили уже 66 тысяч человек. По подсчетам лекарств в республике хватит на ближайшие 3 месяца. Об этом сообщает глава республики Александр Бречалов в социальных сетях

- Я прошу всех, у кого возникают трудности с получением лекарственных препаратов, сообщать об этом главврачу своей больницы, обращаться в министерство здравоохранения или ко мне. Каждый случай будем разбирать отдельно, - говорит глава региона

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