Мужчину задавил грузовик в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Днем 22 октября в районе строительной базы Пойма в Ижевске грузовик задавил мужчину.

За рулем КамАЗа был 50-летний мужчина, он выезжал с территории базы задним ходом. Водитель не заметил пешехода, в результате под колесами огромной машины оказался 52-летний ижевчанин.

Мужчина умер на месте, сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

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