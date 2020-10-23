Карта распространения коронавируса на 23 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: Архив «КП» в Ижевске
На утро 23 октября 123 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Удмуртии. 143 человека вылечились и и были выписаны. Три человека, к сожалению, скончались.
В общей сложности за все время в Удмуртии зарегистрировано 8 013 заболевших. 5 827 из них выздоровели. 141 пациент скончался.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск - 3891
Воткинск - 383
Глазов - 364
Можга - 445
Сарапул - 254
Алнашский район - 206
Балезинский район - 115
Вавожский район - 83
Воткинский район - 101
Глазовский район - 63
Граховский район - 59
Дебесский район - 38
Завьяловский район - 552
Игринский район - 131
Камбарский район - 39
Каракулинский район - 47
Кезский район - 86
Кизнерский район - 67
Киясовский район - 56
Красногорский район - 108
Малопургинский район - 192
Можгинский район - 113
Сарапульский район - 95
Селтинский район - 56
Сюмсинский район - 37
Увинский район - 140
Шарканский район - 117
Юкаменский район - 38
Якшур-Бодьинский район - 76
Ярский район - 46
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123 новых случая коронавирусной инфекции зарегистрировано в Удмуртии
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