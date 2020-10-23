Карта распространения коронавируса на 23 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: Архив «КП» в Ижевске

На утро 23 октября 123 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Удмуртии. 143 человека вылечились и и были выписаны. Три человека, к сожалению, скончались.

В общей сложности за все время в Удмуртии зарегистрировано 8 013 заболевших. 5 827 из них выздоровели. 141 пациент скончался.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск - 3891

Воткинск - 383

Глазов - 364

Можга - 445

Сарапул - 254

Алнашский район - 206

Балезинский район - 115

Вавожский район - 83

Воткинский район - 101

Глазовский район - 63

Граховский район - 59

Дебесский район - 38

Завьяловский район - 552

Игринский район - 131

Камбарский район - 39

Каракулинский район - 47

Кезский район - 86

Кизнерский район - 67

Киясовский район - 56

Красногорский район - 108

Малопургинский район - 192

Можгинский район - 113

Сарапульский район - 95

Селтинский район - 56

Сюмсинский район - 37

Увинский район - 140

Шарканский район - 117

Юкаменский район - 38

Якшур-Бодьинский район - 76

Ярский район - 46

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