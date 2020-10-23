Девочка из Удмуртии прошла в полуфинал конкурса телепрограммы «Ты супер!» Фото: личный архив героев

18 октября на канале НТВ вышел очередной выпуск программы «Ты супер!» (6+). Участие в нём принимала 11-летняя Арина Машарова из Удмуртии. Талант девочки так поразил членов жюри, что они исполнили песню вместе с ней. Семья и друзья Арины поддерживали её на протяжении всего выступления. О подготовке к конкурсу и о том, когда малышка начала петь, рассказала «Комсомолке» её бабушка Мария Михайловна.

Мама - первое слово, главное слово в каждой судьбе

Арина выбрала для конкурса песню певицы Ёлки «Мальчик-красавчик». Покорять сцену она вышла в футболке с единорогом, яркой красной юбке и двумя высокими хвостиками.

Школьница уже давно радует публику своим творчеством. Она устраивает концерты для своих родственников. На каждом семейном вечере Арина – звезда.

— Аринин педагог по вокалу — это жена моего брата. Поэтому, когда она услышала пение Арины, то с первого класса предложила пойти в школу искусств, — рассказывает Мария Михайловна.

Девочка начала петь в 3 года. В семейном архиве сохранилась видеозапись, где малышка поёт «Мама, милая мама».

Однако концерты Арины, далеко не заканчиваются в пределах квартиры. Её вокал уже оценили профессиональные члены жюри на десятках общероссийских и даже международных конкурсов. Юная певица не раз занимала призовые места.

Заявку на участие в телевизионном конкурсе отправила бабушка. Она решила, что талант девочки должна увидеть вся страна ещё в 2018 году. Но тогда Арина не прошла отбор.

Репетиции совмещали с учёбой

Во второй раз заявку подали в этом году. Отборочные этапы проходили дистанционно. И в этот раз талант девочки заметили и оценили. Арину пригласили приехать в Москву из родного села Дебесы.

— Она прыгала до потолка от счастья! Но в то же время и очень заволновалась, — вспоминает Мария Михайловна.

К конкурсу начали готовится усиленно. Преподаватель по вокалу занималась с Ариной 4-5 раз в неделю.

Съёмки проекта в Москве проходили в разгар учебного года. Поэтому работу на съёмочной площадке, занятия с профессионалами девочки приходилось совмещать с домашним заданием. Девочка с правилась с этим прекрасно – получала только 5 и 4. Конечно, в этом ей помогали близкие.

— Семья её вдохновляла. Говорили, что болеют и держат за Аришу кулачки, — рассказывает бабушка.

На конкурс Арина ездила с преподавательницей по вокалу и бабушкой Фото: личный архив героев

На проекте времени хватило даже завести новых друзей. Участники как никто понимали Аришу и поэтому дети быстро сдружились, начали поддерживать друг друга. Девочка общается с ними до сих пор.

Арину начали узнавать

Когда юная певица вернулась в родные Дебёсы в школе младшеклассники стали подходить к ней за автографом и фотографией. А одноклассники устроили девочке сюрприз: встретили её криками: «Арина, ты супер!»

К обретённой славе школьница относится ответственно. Участие в конкурсе вдохновило её на новые успехи.

— Я думала, она не захочет ходить больше в школу искусств из-за такого напряжения. Я её спросила: «Ариша, петь-то будешь ещё ходить?» Она говорит — конечно! — рассказывает бабушка.

Ариша говорит, что участвовать в телепрограмме ей очень понравилось. Она не против проявить свой талант и на другой сцене. Школьница в будущем хочет стать артисткой и совершенствовать своё вокальное мастерство. Девочка фанатка группы Open Kids*. Но сама хотела бы исполнять лирические песни.

Поддержать нашу землячку можно в Одноклассниках. Сейчас там проходит бесплатное голосование. Нужно перейти по ссылке и среди имён выбрать Арину Машарову.

Справка КП: В программе «Ты супер!» участвуют дети, которые остались без родителей. Несмотря на то, что опекун Арины — бабушка, девочка с мамой видится, хотя и редко.

*Оупен Кидс

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