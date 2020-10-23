Студента техникума в Ижевске подозревают в продаже наркотиков
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Студент ижевского техникума задержан полицией по подозрению в продаже наркотиков. На след 18-летнего парня вышли сотрудники по контролю за оборотом наркотиков.
Юношу задержали и провели досмотр. При себе у него было несколько свёртков с неизвестным наполнением. Было очевидно, что он подготовил их на продажу.
Позже было определенно, что внутри пакетиков находилось запрещённое вещество.
Сейчас против парня возбудили уголовное дело, сообщает МВД по Удмуртской республике. С него также взяли подписку о невыезде пока ведётся расследование.
Студенту грозит срок до 8 лет лишения свободы.
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