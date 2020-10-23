В ижевском кафе током убило электрика Фото: пресс-службы Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике

Трагедия произошла 22 октября в одном из кафе Индустриального района Ижевска. Электрика, который прибыл туда на вызов, убило током. Мужчине было 54 года.

Как сообщает Следственное управление СК России по Удмуртии, было возбуждено уголовное дело. Сейчас выясняются обстоятельства, при которых мужчина мог получить смертельную травму – в том числе проводятся осмотры кафе, допрашиваются свидетели. По данным пресс-службы ведомства, будут проведены беседы с работодателем ижевчанина и лицами, ответственными за технику безопасности.

По предварительной информации виновником является компания, которая не соблюдала технику безопасности и нарушила требования охраны труда при выполнении ремонтных работ, связанных с электричеством.

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