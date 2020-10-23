В пруду ижевского зоопарка нашли телефоны и детские игрушки

Такие предметы выловили из пруда в ижевском зоопарке Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

Несколько телефонов, мягкие игрушки и машинки сотрудники ижевского зоопарка достали со дна пруда для водоплавающих птиц. 22 октября фото «потеряшек» они выложили на своей официальной странице в социальных сетях.

Сейчас в Зоопарке проводятся традиционные сезонные работы. В которые входит, конечно, и очистка вольера водоплавающих птиц.

-Найти что-то интересное можно абсолютно в каждом уголке зоопарка Удмуртии! На глубине пруда мы обнаружили настоящие пиратские сокровища, - делятся сотрудники.

Также работники признаются, что понятия не имеют, как все эти вещи могли оказаться в воде. И просят посетителей быть аккуратнее.

-Просим впредь относиться к личным вещам бережнее, дабы не познать чувство горького расставания с любимой игрушкой, - написали они на странице «Зоопарка Ижевска».

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