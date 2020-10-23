Видео: в Удмуртии сотрудники ДПС открыли огонь по преследуемой машине

В Удмуртии сотрудники ДПС открыли огонь по преследуемой машине Фото: Диля Ахмадишина

В Сарапуле несколько экипажей ДПС и автопатруль Росгвардии устроили погоню за автомобилем ВАЗ-2107. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить табельное оружие для того, чтобы водитель наконец остановился.

Напоминаем, инспекторы ДПС потребовали проезжающего мимо них мужчину остановится. Однако он этого не сделал и ускорившись, скрылся. За ним началась погоня с мигалками.

Сотрудники правоохранительных органов несколько раз в рацию требовали водителя остановиться. Их просьбы были проигнорированы. После чего было принято решение прострелить заднее колесо преследуемого автомобиля. Так как водитель ВАЗ-2107 представлял большую угрозу на дороге для других автомобилей.

Водителя задержали. Им оказался 28-летний житель Сарапула, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской республике. Также выяснили, что мужчина был пьян.

Против него составили несколько административных протоколов. Ему грозят штрафы и лишение прав на 1,5 года.

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