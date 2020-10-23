Лучшую «тропу здоровья» открыли в сквере Оружейника Драгунова в Ижевске Фото: Шилова Мария

23 октября в сквере Оружейника Друганова открыли Тропу здоровья. В торжественной прогулке-открытии приняли участие председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев, глава администрации Ленинского района Рамиль Гайнуллин, представители Парков Ижевска и местные жители.

Благоустройство Тропы - очередной этап развития лесопосадки в Ленинском районе. Работы выполнены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Владимиром Путиным.

Тропа проходит сквозь лес. Раньше здесь были лишь протоптанные неосвещенные дорожки, по которым гуляли жители района, школьники бегали на лыжах на уроках физкультуры. В 2019 году, когда началось благоустройство сквера, местные жители предложили дальнейшее развитие лесопосадки.

— Многие жители подходили и говорили, что территорию надо развивать не только для отдыха, но и для спортивного направления. Глава Удмуртии эту идею поддержал. Сейчас здесь безопасно, хорошо и комфортно, — рассказывает глава администрации Ленинского района Рамиль Гайнуллин.

Тропа здоровья — это обустроенная, современная трасса в 1,5 км. Покрытие сделано из древесной щепы, чтобы спортсменам было удобнее тренироваться, а 57 установленных фонарей позволяют проводить тренировки как ранним утром, так и поздним вечером. Также тропа оснащена навигационными стендами.

По словам председателя Гордумы Ижевска Фарита Губаева, именно в сквере Драгунова лучшая тропа для скандинавской ходьбы в Ижевске.

- Очень понравилась тропа, она сделана по-современному правильно и экологично - по специальному покрытию из древесной щепы очень удобно идти. Скандинавской ходьбой я занимаюсь уже полгода, как раз с того момента, как весной закрылись спортивные залы. И могу сказать: здесь лучшая тропа из всех существующих в нашем городе.

Работы подрядчик проводил в ручную, без применения специальной техники. Благоустройство обошлось в 3 млн рублей, половина из которых — средства реестра наказов избирателей, а остальные — вложения инвестора.

Благоустройство территории на этом не заканчивается — глава района принимает все предложения горожан и даже появилось несколько идей о дальнейшей судьбе сквера.

— Парк — это живой организм. Мы собираем обращения жителей и анализируем, что бы хотелось им увидеть здесь. И это не последнее нововведение. У нас есть уже некоторые задумки и идеи, — делится глава района Рамиль Гайнуллин.

Напомним, благоустройство сквера Оружейника Драгунова завершилась в 2019 году. Его площадь составляет 12 тыс.кв.метров.

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