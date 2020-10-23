В Ижевске мужчина продал арендованный микроавтобус
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Сотрудниками уголовного розыска МВД в Ижевске задержан мужчина, который продал арендованный микроавтобус. Установлено, что ранее он уже не раз был судим за мошенничество.
В ходе следствия выяснилось, что в марте 2020 года подозреваемый нашёл объявление на сайте. В нём говорилось, что микроавтобус форд сдаётся в аренду. Ижевчанин позвонил владельцу и договорился о сделке.
Когда срок их договора истёк владелец микроавтобуса ждал, что ему вернут транспорт. Однако этого не произошло, так как автомобиль был продан.
Ущерб составил 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской республике.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит срок до 6 лет лишения свободы.
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