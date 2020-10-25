Подозреваемого в поджоге фельдшерско-акушерского пункта задержали в Удмуртии

Подозреваемый хотел украсть спирт, но не нашел его Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Граховском районе задержали подозреваемого в поджоге фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Напомним, пожар случился 22 октября в деревне Мишкино. Огонь тушили 40 минут. После ликвидации возгорания установили, что причиной происшествия стал поджог.

29-летнего подозреваемого задержали по горячим следам. Это был ранее судимый уроженец Татарстана. Он проник в фельдшерско-акушерский пункт в состоянии алкогольного опьянения, чтобы похитить спирт. Он не нашел желаемое. Чтобы скрыть следы проникновения, мужчина поджег занавеску.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога»). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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