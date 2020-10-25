Карта распространения коронавируса на 25 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Больше всего заболевших коронавирусом в Ижевске Фото: Амир Закиров

По состоянию на 25 октября в Удмуртии зарегистрировали 126 случаев коронавируса. Вылечились 165 пациентов, умерли три женщины.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 8 263 случаев болезни. Всего вылечились 6 111 человек, скончались 147 заболевших.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск — 3987

Воткинск — 405

Сарапул — 264

Можга — 449

Глазов — 391

Алнашский район — 207

Балезинский район — 117

Вавожский район — 84

Воткинский район — 105

Глазовский район — 63

Граховский район — 61

Дебесский район — 38

Завьяловский район — 568

Игринский район — 146

Камбарский район — 39

Каракулинский район — 47

Кезский район — 86

Кизнерский район — 72

Киясовский район — 56

Красногорский район — 119

Малопургинский район — 192

Можгинский район — 118

Сарапульский район — 96

Селтинский район — 56

Сюмсинский район — 43

Увинский район — 150

Шарканский район — 119

Юкаменский район — 41

Якшур-бодьинский район — 77

Ярский район — 51