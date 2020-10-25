Карта распространения коронавируса на 25 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Больше всего заболевших коронавирусом в Ижевске
Фото: Амир Закиров
По состоянию на 25 октября в Удмуртии зарегистрировали 126 случаев коронавируса. Вылечились 165 пациентов, умерли три женщины.
Всего в Удмуртии зарегистрировано 8 263 случаев болезни. Всего вылечились 6 111 человек, скончались 147 заболевших.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск — 3987
Воткинск — 405
Сарапул — 264
Можга — 449
Глазов — 391
Алнашский район — 207
Балезинский район — 117
Вавожский район — 84
Воткинский район — 105
Глазовский район — 63
Граховский район — 61
Дебесский район — 38
Завьяловский район — 568
Игринский район — 146
Камбарский район — 39
Каракулинский район — 47
Кезский район — 86
Кизнерский район — 72
Киясовский район — 56
Красногорский район — 119
Малопургинский район — 192
Можгинский район — 118
Сарапульский район — 96
Селтинский район — 56
Сюмсинский район — 43
Увинский район — 150
Шарканский район — 119
Юкаменский район — 41
Якшур-бодьинский район — 77
Ярский район — 51