126 случаев коронавируса выявили в Удмуртии 25 октября

Фото: Дмитрий Селезнев

По состоянию на утро 25 октября в Удмуртии выявили 126 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона в социальных сетях.

Выздоровели 165 пациентов, умерли три женщины. Им было 68, 62 и 63 года.

Болезнь обнаружили у 45 жителей Ижевска, 14 жителей Глазова, 11 жителей Завьяловского района, 11 жителей Игринского района, 11 жителей Красногорского района, восьми жителей Воткинска, шести жителей Увинского района, пяти жителей Сюмсинского района, пяти жителей Можгинского района. По два случая зарегистрировано в Балезинском, Воткинском, Кизнерском и Юкаменском районах, по одному — в Вавожском и Граховском.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 8 263 случаев ковида. За весь период выздоровели 6 111 человек, скончались 147 заболевших.

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