Движение транспорта ограничат на ул. Голублева в Ижевске

На участке будут проводить ремонтные работы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 08:00 26 октября до 23:59 3 ноября в Ижевске ограничат движение транспорта в районе дома №101 по ул. Голублева. В это время на участке будут проводить ремонтные работы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, что 28 октября в Ижевске также ограничат движение машин по двум железнодорожным переездам.

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