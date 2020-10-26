Фигуристка из Удмуртии Лиза Туктамышева исполнила чистый тройной аксель

Для выступления спортсменка приготовила новый вариант костюма. Фото: пресс-служба Федерации фигурного катания

Елизавета Туктамышева выступила в короткой программе в рамках этапа Кубка России по фигурному катанию, проходящего в Сочи с 23 по 27 октября. Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания, Лиза начала прокат с чистого тройного акселя.

Тройной аксель - сложный элемент, который выполняют далеко не все фигуристки. После его выполнения последовал небольшой недочет на каскаде. По словам Лизы, впервые за сезон она получила такое наслаждение от выступления, что споткнулась от экстаза на дорожке шагов. В целом спортсменка довольна выступлением.

- Возвращать тройной аксель было тяжелее, чем думала. Я считала, долгие годы исполнения этого прыжка дадут о себе знать. Но поняла, что забываются какие-то ощущения, крутки - было тяжело. Однако, как бы там ни было, сейчас я его сделала и это хороший результат. Что касается четверного, то работаем. Как только прыжок будет стабилен, будем исполнять, - рассказывает спортсменка.

Получив 77.36 баллов, фигуристка из Глазова заняла третье место, уступив Дарье Усачевой (78.41) и Анне Щербаковой (77.47).

Лиза давала свое выступление под музыку из балета «Спартак». Для выступления в Сочи она приготовила новый вариант платья, немного изменив предыдущий.

- Белое выглядело более театральным, поэтому мы убрали складки и сделали другой цвет. Смотрится это платье как новое, хотя на самом деле просто другой вариант уже показанного костюма. Мне реально очень нравится то, что получилось сейчас. Даже катаюсь в этом костюме немного по-другому, - прокомментировала фигуристка.

Напомним, что подробный разбор образов 23-летней Лизы Туктамышевой мы делали ранее.

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