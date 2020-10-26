Спортивная площадка может появиться у детского сада №181 в Ижевске

С инициативой выступили родители дошкольников. Фото: пресс-служба городской администрации

Осенью этого года жители дома №187 по ул. 9 Января выступили с инициативой строительства спортивной площадки «От веселых стартов - до олимпийских вершин!» на территории детского сада №181. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

У детского сада нет оборудованного места для качественных занятий физической культурой. Сейчас дети делают зарядку на асфальтированном участке перед центральным входом в здание или ходят на стадион соседней школы, однако площадка школы рассчитана на детей старшего возраста.

Пример проекта спорткомплекса. Фото: пресс-служба городской администрации

Сам детский сад №181 - это активный участник всех спортивных мероприятий города, его воспитанники не раз занимали призовые места. На территории детсада есть заброшенный участок, который подходит для создания спорткомплекса. Родители детей, которые посещают этот детсад, решили стать участниками проекта по инициативному бюджетированию, таким образом создав современную спортплощадку, рассчитанную для детей младшего возраста.

Спорткомплекс будет включать в себя универсальное поле для игры, воркаут, прорезиненную беговую дорожку, футбольные ворота с кольцами для баскетбола, волейбольные стойки с сеткой и многое другое.

Уже в марте конкурсная комиссия определит лучшие проекты спорткомплекса для реализации в 2021 году.

Напомним, что в Ижевске активно вводят инициативное бюджетирование.

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