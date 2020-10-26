Эксперты сообщают: ситуация с коронавирусом в Удмуртии считается удовлетворительной Фото: Амир Закиров

24 октября объявили, что Удмуртия вошла в число регионов с удовлетворительной ситуацией по распространению COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Так на основе официальной статистики заражения все субъекты страны были разделены на несколько показателей. «Зеленый» со стабильной обстановкой, «светло-желтый» - удовлетворительной, «светло-красный» - неудовлетворительной и «красный» - с большим количеством тяжелых случаев. Объясняет эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Стоит отметить, что вместе с нашей республикой в пределах «светло-желтого» показателя также оказались Калмыкия, Дагестан, Подмосковье, ХМАО и другие субъекты.

По данным составленной карты можно сделать выводы, что стабильная ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдаются всего в 4 регионах. Это Краснодарский край, Ленинградская область, Чечня и Ингушетия.

- В целом по России ситуация ухудшилась с сентября. Поэтому пришлось ввести новый цвет на карте «темно-красный» для обозначения регионов с наиболее тяжелой ситуацией, где распространение заболевания стремительно растет. В эту категорию попали: Бурятия, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Новгородская область и др, - прокомментировал Агаси Тавадян.

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