Карта распространения коронавируса на 26 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: Архив «КП» в Ижевске

На утро 26 октября в Удмуртии зарегистрировали ещё 121 случай заболевания коронавирусом. Вылечились и были выписаны 160 пациентов. 4 человека, к сожалению, скончались.

За всё время в Удмуртии уже зарегистрировано 8 384 случая болезни. Выздоровел 6 271 человек. Также зарегистрирован 151 смертельный случай болезни.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 4041

Воткинск - 405

Сарапул - 268

Можга - 469

Глазов - 391

Алнашский район - 213

Балезинский район - 117

Вавожский район - 85

Воткинский район - 105

Глазовский район - 63

Граховский район - 65

Дебесский район - 38

Завьяловский район - 572

Игринский район - 146

Камбарский район - 39

Каракулинский район - 49

Кезский район - 86

Кизнерский район - 72

Киясовский район - 56

Красногорский район - 119

Малопургинский район - 192

Можгинский район - 123

Сарапульский район - 98

Селтинский район - 59

Сюмсинский район - 44

Увинский район - 161

Шарканский район - 119

Юкаменский район - 41

Якшур-Бодьинский район - 81

Ярский район - 51

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