Карта распространения коронавируса на 26 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: Архив «КП» в Ижевске
На утро 26 октября в Удмуртии зарегистрировали ещё 121 случай заболевания коронавирусом. Вылечились и были выписаны 160 пациентов. 4 человека, к сожалению, скончались.
За всё время в Удмуртии уже зарегистрировано 8 384 случая болезни. Выздоровел 6 271 человек. Также зарегистрирован 151 смертельный случай болезни.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 4041
Воткинск - 405
Сарапул - 268
Можга - 469
Глазов - 391
Алнашский район - 213
Балезинский район - 117
Вавожский район - 85
Воткинский район - 105
Глазовский район - 63
Граховский район - 65
Дебесский район - 38
Завьяловский район - 572
Игринский район - 146
Камбарский район - 39
Каракулинский район - 49
Кезский район - 86
Кизнерский район - 72
Киясовский район - 56
Красногорский район - 119
Малопургинский район - 192
Можгинский район - 123
Сарапульский район - 98
Селтинский район - 59
Сюмсинский район - 44
Увинский район - 161
Шарканский район - 119
Юкаменский район - 41
Якшур-Бодьинский район - 81
Ярский район - 51
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