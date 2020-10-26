Водитель Жигулей на летней резине врезался в два грузовика в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

24 октября 21-летний водитель Жигулей врезался сразу в два грузовика. ДТП произошло на трассе «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга».

Легковушка вылетела на встречку и врезалась в грузовик «Вольво». Удар откинул Жигули обратно на свою полосу. И там он снова столкнулся с фурой марки «Мерседес».

Отмечается, что молодой водитель не справился с управлением, так как на машине была летняя резина. Роль сыграло и то, что стаж вождения парня всего 1 год. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В Жигулях вместе, с юношей была ещё 21-летняя девушка. В результате ДТП они оба получили травмы и находятся в больнице. Водители грузовиков не постарадали.

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