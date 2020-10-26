Биатлонная школа в Ижевске может получить новое стрельбище Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Школа олимпийского резерва по биатлону на улице Клубная в Ижевксе может получить новое стрельбище. Было предложено возродить старый стрелковый комплекс «Ижпланета».

-Мы съездили на это бывшее стрельбище недалеко от Чекерила. Место идеальное для тренировок! Удачный для биатлонной трассы перепад высот, позволявший спортсменам достойно готовиться к соревнованиям мирового уровня. Иван Черезов еще успел здесь потренироваться, - делится Фарит Губаев.

Это место было выбрано ещё и потому, что от места тренировки ребят до экс-стрельбища 2,5 километра по лыжной трассе. Тренеры считают, что это будет хороший маршрут для юных лыжников.

Запрос на стрельбище для учебного заведения поступил от директора Сергея Перевощикова. Сейчас в школе занимаются около 60 спортсменов. Ребята могут тренироваться стрельбе только в тире. Но там используются пневматические винтовки, а не спортивные. Или им приходится ездить два час до спорткомплекса имени Демидова.

Этот проект готово профинансировать Министерство спорта России, сообщает председатель Гордумы республики Фарит Губаев на своей странице в социальных сетях. Однако сейчас эта территория находится в частной собственности. Сейчас решается вопрос о передаче земли в республиканское владение. С собственником в ближайшие дни проведут переговоры.

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