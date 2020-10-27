На перекрёстке 10 лет Октября и Удмуртской в Ижевске перестал работать светофор

На перекрёстки 10 лет Октября и Удмуртской в Ижевске перестал работать светофор Фото: Архив «КП» в Ижевске

Утром 27 октября жители города заметили светофор, который перестал работать. Он находится на перекрёстке 10 лет Октября и Удмуртской в сторону Чехова.

Фотография потухшего светофора появилась в социальных сетях.

Выяснилось, что о проблеме ГИБДД и дорожные службы уже знают. И уже начали ремонт светофора. Чтобы на участке не образовалась пробка, на место выехал отряд ДПС. Полицейские будут заниматься регулированием движения, пока не удастся устранить проблему.

- На данный момент неисправность светофора устраняется. Регулировкой движения занимается отряд ДПС, - сообщает «Комсомолке» пресс-служба УГИБДД.

Когда закончатся ремонтные работы, пока неизвестно.

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