Спортсмены из Удмуртии забрали три медали с чемпионата России по велокроссу Фото: с сайта Федерации велосипедного спорта России.

25 октября в Ижевске прошел чемпионат России по велокроссу. Среди мужчин первое место занял спортсмен из Удмуртии Станислав Антонов. Призовую тройку замкнул ижевчанин Евгений Печенин. А в соревнованиях женщин наша землячка Анна Миролюбова выиграла серебро.

Станислав преодолел дистанцию 17,9 км за 1:05:38,7. Отрыв от соперника, который был за ним, составил 12 секунд.

Евгений Печенин проиграл победителю 30 секунд и забрал бронзу.

А Анну Миролюбову от победы отделяло меньше минуты, сообщает Федерация велосипедного спорта России. Её результат составил 43:31,4 минуты. За это время она проехала расстояние 9.2 км.

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