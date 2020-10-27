Более 150 миллионов рублей в 2020 году смогут получить фермеры в Удмуртии Фото: Константин ИВШИН

В 2020 году было решено выделить 154,4 миллиона рублей на поддержку фермерских хозяйств Удмуртии. Средства появились в бюджете республики за счет перераспределения расходов бюджета села. Также было решено устроить конкурс, где предприниматели представят свои проекты и смогут получить финансовую помощь в виде грантов. На эти деньги смогут претендовать те фермеры, которые ранее ее не получали.

Конкурсный отбор уже начался и продлится до 10 ноября. Лишь за первый день поступило более 30 заявок на сумму, превышающую 100 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Сейчас поддержка фермерских хозяйств осуществляется по 4 направлениям. Это федеральные программы: «Агростартап», «Начинающий фермер», «Семейная ферма» и развитие материально-технической базы сельхозкооперативов. Максимальная сумма грантов в этом году составляет 6 миллионов рублей.

Отмечается, что есть обязательное условие для получения средств из регионального бюджета. Каждый фермер должен будет создать не менее одного постоянного рабочего места на каждые 1,5 миллиона рублей предоставленного гранта.

В условиях пандемии пострадали все отрасли агропромышленного комплекса. Поэтому республикой будет оказана помощь и другим сельхозтоваропроизводителям. Субсидии уже выделили производителям молока. Важно отметить, что впервые появились выплаты для возмещения процентных ставок по кредитам, которые получены сельхозпредприятиями после 1 марта 2020 года.

На 2020 год было запланировано выделить 2,7 миллиарда рублей на поддержку агропромышленного комплекса. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией дополнительно пришлось выделить ещё 360,8 миллиона рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В финал национальной премии прошли 15 туристических проектов из Удмуртии

Скажи маме «спасибо»: запишите короткое видео ко Дню матери и выиграйте приз

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.