Нива перевернулась от столкновения с Жигулями в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Днем 26 октября в Сарапуле «жигули» врезались в «Ниву». Виновником ДТП стал 18-летний парень, которому не хватило стажа вождения, чтобы оценить ситуацию на дороге.

Он пренебрег безопасной дистанцией между машинами и во время очередного маневра врезался в «Ниву», которая ехала перед ним. За рулем находилась 42-летняя женщина.

От удара автомобиль перевернулся на левый бок и его вынесло на обочину. Там машина снесла дорожный знак «Пешеходный переход».

Женщина получила травмы и сейчас находится в больнице, сообщает 1 отдел УГИБДД по республике. Парню оказали медицинскую помощь на месте ДТП.

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