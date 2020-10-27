Такси, парковки и лифты: где еще жители Удмуртии будут обязаны носить маски

Такси, парковки и лифты: где ещё жители Удмуртии будут обязаны носить маски Фото: Амир Закиров

С 28 октября жители Удмуртии будут обязаны носить медицинские маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, а также в лифтах. Новое постановление «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» опубликовал на официальном сайте Роспотребнадзор.

Причем отмечается, что под местом массового пребывания людей понимается территория субъекта или места общего пользования в зданиях, где может находится одновременно более 50 человек.

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации рекомендует главам регионов принять дополнительные меры, направленные на снижение распространения коронавирусной инфекции.

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