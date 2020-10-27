Дом научной коллаборации для детей открылся в Ижевске Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

26 октября состоялось торжественное открытие «Дома научной коллаборации имени В.И. Вернадского». Этот центр дополнительного образования создан на базе Удмуртского государственного университета. Финансирование на его реализацию было заложено в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Отмечается, что занятия абсолютно бесплатные. Уже сейчас «Дом научных коллабораций» посещают 400 детей. Всего существует 40 образовательных программ, которые можно освоить за 72 часа.

- В год мы должны готовить 400 детей в соответствии с государственным заданием. Учитывая огромный интерес к этому проекту, думаю, эта цифра будет в несколько раз больше, - сообщила ректор УдГУ Галина Витальевна Мерзлякова.

Для школьников 5-9 классов будет открыт «Детский университет». А старшеклассники смогут посещать «Малую академию». Уже известно какие программы будут доступны для обучения: «Беспилотные летательные аппараты в геоинформационных системах», «Основы мехатроники», «Реверсивный инжиниринг», «Управление цифровыми системами», «Молекулярная биология и системная физиология», «Основы биохимии» и др.

При этом ребята будут изучать не только теоретическую часть, но и пробовать всё на практике. Для этого аудитории оснастили современным оборудованием: уникальными фрезерными токарными станками с ЧПУ, станками лазерной резки, беспилотными летательными аппаратами, стерео и цифровыми микроскопами и многим другим.

- Это единственный в республике центр дополнительного образования детей, созданный на базе высшего учебного заведения, - отмечает вице-премьер Анастасия Муталенко.

Также в новый проект входит программа повышения квалификации педагогов школ. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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