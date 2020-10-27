Скелет пропавшего в июле рыбака нашли в Удмуртии Фото: pixabay.com

Недалеко от села Кильмезь Сюмсинского района был найден скелет человека. 25 октября его обнаружил местный житель. Следственными органами было установлено, что кости принадлежат рыбаку, который исчез летом 2020 года.

Напоминаем, в июле житель Удмуртии ушел на рыбалку и не вернулся. Ему было 75 лет, поэтому родственники начали волноваться. Они обратились в полицию с заявлением о его исчезновении.

Сейчас проводится расследование этого дела. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить обстоятельства произошедшего. На данный момент осмотрено и изучено место, где нашли скелет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Удмуртии.

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