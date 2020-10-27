Назначен советник главы Удмуртии по здравоохранению

Эльвира Пинчук училась в Ижевской государственной медицинской академии
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
На пост советника главы Удмуртии Александра Бречалова по здравоохранению назначили Эльвиру Пинчук. Об этом утром 27 октября сообщила пресс-служба Правительства Удмуртии.
Девушка училась в Ижевской государственной медицинской академии. После получения диплома пошла работать врачом-стоматологом. И проработала там два года.
А в 2009 году она открыла свой медицинский центр. Сейчас это уже крупная сеть учреждений по всей республике.
Эльвира Пинчук принимает участие в образовательных и бизнес-программах по здравоохранению.
При этом девушка является экспертом не только в здравоохранении, но и знает основы управления. Этому она обучалась в школе «Сколково» в Москве.
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