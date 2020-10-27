Центральный рынок оцепили в Ижевске из-за бесхозной сумки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

27 октября в социальных сетях появилось сообщение с фотографией нескольких машин правоохранительных органов около Центрального рынка в Ижевске.

- МЧС, ОМОН, пожарные, Росгвардия - Красноармейская, вход на рынок оцеплен, - рассказал слушатель радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+).

Оказалось, что жители города нашли бесхозную сумку, которая показалась им подозрительной и вызвали полицию.

- На место прибыли сотрудники МВД и Росгвардии, сумка была проверена, взрывчатых веществ не обнаружено. Эвакуация посетителей не проводилась, - сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что сейчас рынок работает в обычном режиме.

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