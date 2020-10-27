Мужчина сгорел в собственном доме в Ижевске из-за замыкания электропроводки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Утром 23 октября на улице Демократическая в Ижевске загорелся дом, в котором в этот момент находился 53-летний хозяин. К сожалению, мужчина скончался.

На данный момент Следственным отделом СК РФ по Удмуртии проводится расследование. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели сгоревший дом. Опрашиваются соседи и родственники погибшего ижевчанина. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

По предварительным данным причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводки. В доме был обнаружен электрический масляный электронагреватель высокой мощности. Именно он и мог повлиять на перегруз сетей, что впоследствии привело к пожару.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Управляющая компания в Ижевске допустила размножение крыс в доме

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.