Управляющая компания в Ижевске допустила размножение крыс в доме

Управляющую компанию оштрафовали, потому что в доме развелись крысы и мыши. Фото: Pixabay

В одном из домов по улице Удмуртской в Ижевске развелись мыши и крысы в подвале и подъезде. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

В ведомство в феврале этого года обратился житель дома. Специалисты провели проверку и выявили, что управляющая компания не в полном объеме выполняет работы по уничтожению грызунов. Мусоропроводы в доме работали без устройств, которые обеспечивали бы их полное закрывание, а входные двери в мусоропроводные камеры не были обеспечены уплотненным притвором. В подвалах обнаружили места складирования строительного и бытового мусора. В местах прохода коммуникаций через стены и перекрытия не было герметизации. Все это создало благоприятные условия для мышей и крыс.

В отношении управляющей компании составили административный протокол. 14 сентября состоялся суд. Организации выписали штраф в размере 10 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Биатлонная школа в Ижевске может получить новое стрельбище

Водитель жигулей на летней резине врезался в два грузовика в Удмуртии

Жительница Удмуртии вошла в 50 лучших экскурсоводов страны