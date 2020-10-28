Осужденный экс-глава Удмуртии обжаловал приговор
Фото: Ульяна Колмогорова
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев подал апелляционную жалобу на приговор. Рассмотрение обращения начнется в Верховном суде в течение 30 суток. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.
Напоминаем, что 14 октября суд вынес приговор экс-главе. За взятку в особо крупных размерах ему назначено 10 лет строгого режима и штраф 275 млн рублей. Судом были учтены следующие обстоятельства, смягчающие вину: способствование раскрытию преступления, положительные характеристики, возраст обвиняемого и его состояние здоровья. А также наличие у Александра Соловьева наград и званий.
Сразу после вынесения приговора его адвокат Галина Сбоева объявила о том, что они будут обжаловать приговор.
С учетом времени, проведенного Соловьевым в СИЗО пока шло расследование, в колонии ему останется пробыть почти 6,5 лет.
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