Врач из Ижевска снимает документальное кино Фото: pixabay.com

Евгений Кузнецов - заведующий отделением функциональной диагностики ГКБ №2 в Ижевске. Но он не только доктор. Мужчина снимает документальные фильмы, которые занимают призовые места на фестивалях.

Евгений Павлович создает документальное кино об истории нашего края, а также Пермского края и Урала. Важно отметить, что мужчина неоднократно работал с писателем Алексеем Ивановым, который создал знаменитое произведение «Географ глобус пропил».

Ижевский доктор поучаствовал в подготовке документального цикла «Уральский хребет» Леонида Парфенова. Евгений Кузнецов выступал историческим консультантом для авторов сценария.

Одна из его картин «Про Питирима и Владимира» по одному из рейтингов входит в топ-30 самых правдивых документальных фильмов. Об этом пишет на своей странице глава Удмуртии Александр Бречалов. Это кино рассказывает и жизни российских отшельников, которые устали от цивилизации.

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