13 праздников и 14 памятных дат могут появиться в Удмуртии в 2021 году Фото: pixabay.com

27 октября депутаты в Госсовете приняли в первом чтении проект закона «О праздничных днях и памятных датах Удмуртской Республики». В республике в новом 2021 году появится 13 праздничных дней и ещё 14 памятных дат. Так же учредили новые юбилейные медали.

Выбор памятных дат был связан с важнейшими историческими событиями, героическими подвигами, а также личностями, которые жили или работали на территории Удмуртии. Праздники будут посвящены важным общественным, культурным и политическим событиям республики, сообщает пресс-служба Государственного совета Удмуртии.

-В год празднования 100-летия государственности Удмуртии принятие закона «О праздничных днях и памятных датах Удмуртской Республики» станет знаковым историческим событием, повысит уровень информированности населения об истории республики, будет способствовать формированию уважения к предыдущим поколениям, - сказала депутат Госсовета Татьяна Ишматова.

Праздничные дни республики, установленные новым законом:

• День государственных органов Удмуртии – 12 января;

• День парламентаризма Удмуртской Республики – 26 марта;

• День бабушки – 26 мая;

• День города Ижевска, столицы Удмуртской Республики – 12 июня;

• Удмуртский национальный праздник «Гербер» – третья суббота июня;

• День пчеловода – 14 сентября;

• День архивиста – 2 октября;

• День отца – третье воскресенье октября;

• День государственности Удмуртской Республики – 4 ноября;

• День государственных символов Удмуртской Республики – 4 ноября;

• День Федерации профсоюзов Удмуртской Республики – 16 ноября;

• День удмуртского языка – 27 ноября;

• День Конституции Удмуртской Республики – 7 декабря.

Памятные даты в Удмуртии:

• День рождения Кузебая Герда (Кузьмы Павловича Чайникова), удмуртского поэта, прозаика, драматурга, переводчика, общественного деятеля – 14 января;

• День окончания строительства и сдачи в эксплуатацию железной дороги Ижевск – Балезино, важного стратегического объекта в годы Великой Отечественной войны – 9 февраля;

• День рождения Евгения Фёдоровича Драгунова, советского конструктора-оружейника, создателя многочисленных образцов стрелкового спортивного и боевого оружия – 20 февраля;

• День рождения Ашальчи Оки (Акилины Григорьевны Векшиной), удмуртской поэтессы, писательницы, фронтового врача, Заслуженного врача Удмуртской АССР – 16 апреля;

• День рождения Петра Ильича Чайковского, русского композитора, педагога, дирижёра, музыкального критика – 7 мая;

• День рождения Германа Афанасьевича Корепанова, удмуртского композитора, артиста, дирижера, Заслуженного деятеля искусств Удмуртии и РСФСР, члена Союза композиторов СССР – 30 июля;

• День рождения Григория Егоровича Верещагина, первого удмуртского писателя, просветителя, этнографа, краеведа – 22 сентября;

• День рождения Павла Николаевича Луппова, историка, краеведа, доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки Удмуртской АССР – 22 октября;

• День рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, российского и советского конструктора стрелкового оружия, доктора технических наук, генерал-лейтенанта – 10 ноября;

• День рождения Андрея Фёдоровича Дерябина, основателя Ижевского оружейного завода – 6 ноября;

• День рождения Павла Матвеевича Обухова, основоположника сталепушечного производства в России, уроженца посёлка при Воткинском заводе – 18 ноября;

• День рождения Трокая Борисова (Трофима Кузьмича Борисова), государственного деятеля, врача, публициста, филолога, одного из основоположников удмуртской государственности – 1 декабря;

• День рождения Надежды Владимировны Курченко, бортпроводницы Сухумского авиационного отряда, награждённой боевым орденом Красного Знамени (посмертно) – 29 декабря;

• День ветерана боевых действий – первая суббота сентября.

Также отмечается, что этот список может пополниться. Поправки можно будет внести до 2 ноября. И они будут рассмотрены на втором чтении. Окончательный список праздничных дней и памятных дат установится на следующей сессии Госсовета Удмуртии.

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